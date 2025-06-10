Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 24
Folge 24: Der Feind in meinem Haus

45 Min.Ab 12

Eine junge Mutter freut sich auf das langersehnte Traumhaus und steckt ihre ganze Energie in die Renovierung des maroden Eigenheims. Doch als sie immer kränker wird, sucht sie Hilfe in der Klinik und muss dort erleben, was Rettung in letzter Sekunde bedeutet. - Ein Fußballer wird wegen eines Nasen-Trümmerbruchs in der Klinik behandelt. Die Ereignisse überschlagen sich, die berufliche Existenz des Patienten ist bedroht und plötzlich müssen die Ärzte um ein Leben kämpfen.

