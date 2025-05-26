Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 26vom 26.05.2025
45 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12

Ein junger Mann wird von seinen Eltern halbnackt in die Notaufnahme der Klinik gebracht. Er hat einen geschwollenen Penis und akute Schmerzen im Unterleib. Die Ärzte der Notaufnahme vermuten einen Sexunfall - doch dann macht der Urologe eine unglaubliche Entdeckung. - Ein Besucher leidet plötzlich unter starken Sehstörungen. Die Untersuchungen sind ohne Befund und das Klinik-Team steht vor einem Rätsel.

SAT.1
