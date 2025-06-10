Klinik am Südring
Folge 27: Helden der Arbeit
45 Min.Ab 12
Ein Junge bringt seinen Vater mit dem Traktor in die Notaufnahme. Der Mann hat sich nach einem schwindelbedingten Sturz das Bein gebrochen. Weitere Symptome deuten sogar auf einen Herzinfarkt hin. - Die starken Kopfschmerzen eines Mannes haben dessen Flitterwochen ruiniert. Seine Frau befürchtet sogar, dass seine Schmerzen psychisch bedingt sind. - Eine Frau leidet ständig an Blasenentzündungen und ihr Mann gibt sich selbst die Schuld dafür ...
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
