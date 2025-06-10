Klinik am Südring
Folge 29: Ein harter Schlag
45 Min.Ab 12
Ein älterer Mann ist beim rückwärts einparken so unglücklich in die Glasfront seines Wintergartens gebrettert, dass seiner Frau die Glasscherben nur so um die Ohren flogen. Wie konnte dem erfahrenen Autofahrer so etwas Dummes passieren? - Ein Mann wird eingeliefert, nachdem er beim jährlichen Winter-Eisschwimmen fast ertrunken wäre. Jetzt stehen die Ärzte vor dem Rätsel, wie dem gut trainierten Sportler so etwas passieren konnte.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
