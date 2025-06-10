Klinik am Südring
Folge 30: Die Hochzeits-Gefährten
44 Min.Ab 12
Bei einem Junggesellenabschied mit Fantasy-Motto kommt es zu einem Unfall mit blutiger Nase. Auslöser waren die Bauchkrämpfe des Bräutigams. - Eine Tochter begleitet ihre Mutter zur Dialyse, weil sie an Zystennieren leidet. Obwohl es sich dabei um eine schwere Erkrankung handelt, macht das nervöse und aggressive Verhalten des auftauchenden Vaters den Ärzten wesentlich mehr Sorgen? - Bei der Vorbereitung von Feuerholz sägt ein Junge seinem Vater in die Hand.
Weitere Folgen in Staffel 2
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
