Klinik am Südring
Folge 31: Der neue Freund
45 Min.Ab 12
Eine Frau ist während der Arbeit im Supermarkt gestürzt und hat sich dabei am Fuß verletzt. Bei der Untersuchung stellt der Arzt bei der sichtlich verschreckten Frau überraschend Griffmale fest. Ist sie ein Opfer häuslicher Gewalt? - Nach einer Fitness-Challenge wird ein junger Mann mit Knieproblemen in die Klinik eingeliefert. Der Verdacht, dass der Patient sein Knie nur überlastet hat, bestätigt sich nicht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1