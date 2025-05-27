Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Tiefe Freundschaft

SAT.1Staffel 2Folge 33vom 27.05.2025
Tiefe Freundschaft

Tiefe FreundschaftJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 33: Tiefe Freundschaft

45 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12

Eine Schülerin wird mit einer tiefen Stichverletzung in die Klinik eingeliefert. Sie schwebt in Lebensgefahr. Ihre Mutter ist davon überzeugt, dass ihre Tochter Opfer einer Mobbing-Attacke wurde. - Ein Mädchen leidet immer wieder an Virusinfekten und neuerdings zusätzlich an lebensbedrohlicher Atemnot. Die Eltern sind verzweifelt und können sich den Zustand ihrer Tochter nicht erklären. Auch die Ärzte tappen zunächst im Dunkeln.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen