Klinik am Südring
Folge 35: Festgenagelt
45 Min.Ab 12
Ein Mann wird eingeliefert, dem beim Renovieren mit einem Bolzensetzgerät ein Regalbrett an die Hand genagelt wurde. Die Ärzte stehen vor der Frage, ob sie Brett und Nagel so einfach entfernen können, ohne den Mann weiteren Schaden zuzufügen. Und: Ein junges Mädchen ist in der Bäckerei der Familie plötzlich mit Magenkrämpfen umgefallen. Der Urologe vermutet einen Nierenstau, aber der Auslöser dafür überrascht alle Beteiligten.
