Klinik am Südring
Folge 40: Der Schreihals
45 Min.Ab 12
Eine jugendliche Asthmatikerin wird mit akuter Atemnot in die Klinik gebracht. Angeblich war die Anstrengung im Sportunterricht dafür verantwortlich. Doch den Ärzten der Klinik am Südring wird schnell klar, dass ihr kritischer Zustand eine andere Ursache haben muss. Und: Ein Ehepaar kommt vom gemeinsamen USA Trip zurück. Der Arzt diagnostiziert bei der Frau eine weitfortgeschrittene Entzündung des Eierstockes, die mittlerweile auch den Darm angegriffen hat.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1