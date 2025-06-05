Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Zwilling kommt selten allein

SAT.1Staffel 2Folge 42vom 05.06.2025
Folge 42: Ein Zwilling kommt selten allein

45 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12

Bevor eine schwangere Frau die Nachricht verarbeiten kann, dass sie Zwillinge erwartet, muss sie eine folgenschwere Entscheidung treffen - und diese hängt mit ihrer eigenen Vergangenheit zusammen. Und: Ein junges Mädchen bricht auf der Kinderstation zusammen. Ihr Gesicht ist teilweise gelähmt und sie kann nicht richtig sprechen. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel: Hat das junge Mädchen wirklich einen Schlaganfall?

SAT.1
