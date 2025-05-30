Klinik am Südring
Folge 46: Der 70ste fällt aus
45 Min.Ab 12
Eine Rentnerin wird mit Nasenbluten in die Notaufnahme gebracht. Schuld daran soll ihre Schwiegertochter sein. Haben die beiden Frauen einen Familienstreit gewaltsam ausgetragen? Und: Auf der Inneren Station bekommt eine Patientin plötzlich keine Luft mehr! Was steckt dahinter? Ein allergischer Schock? Die Ärzte sehen dringenden Handlungsbedarf, als sich der Zustand der Patientin plötzlich dramatisch verschlechtert.
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
