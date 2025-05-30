Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Der 70ste fällt aus

SAT.1Staffel 2Folge 46
Der 70ste fällt aus

Der 70ste fällt ausJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 46: Der 70ste fällt aus

45 Min.Ab 12

Eine Rentnerin wird mit Nasenbluten in die Notaufnahme gebracht. Schuld daran soll ihre Schwiegertochter sein. Haben die beiden Frauen einen Familienstreit gewaltsam ausgetragen? Und: Auf der Inneren Station bekommt eine Patientin plötzlich keine Luft mehr! Was steckt dahinter? Ein allergischer Schock? Die Ärzte sehen dringenden Handlungsbedarf, als sich der Zustand der Patientin plötzlich dramatisch verschlechtert.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen