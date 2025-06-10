Klinik am Südring
Folge 48: Unterwasserkrank
45 Min.Ab 12
Nach einem Unfall im Schwimmbad wird ein verletzter Taucher eingeliefert, der unter Wasser in Panik geraten ist. War die Panik nur eine Folge mangelnder Erfahrung, oder steckt mehr dahinter? Und: Kurz vor der Hochzeit wird die Trauzeugin nach einem Stromunfall in die Klinik gebracht. Dort verschlechtert sich ihr Zustand rapide, doch die Symptome passen nicht zu einem Stromunfall.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1