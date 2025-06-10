Klinik am Südring
Folge 50: Looser Lukas
45 Min.Ab 12
Zwei Schüler werden nach einem Fahrradunfall in die Klinik gebracht. Nicht nur die unterschiedlichen Aussagen zum Unfallhergang, sondern auch ältere Verletzungen stellen die Ärzte vor ein Rätsel! Dann spuckt einer der Jungs plötzlich Blut! Und: Eine junge Frau wird nach einem Sturz im Bad behandelt. Bei der Untersuchung fallen auffallend hohe Leberwerte auf. Aber woher kommt die Leberschädigung?
