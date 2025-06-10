Klinik am Südring
Folge 53: Die Erste ihrer Art
44 Min.Ab 12
Während der Prüfung seiner Enkeltochter verletzt sich ein alter Schornsteinfegermeister leicht. Was wie ein Routinefall aussieht, wird zum Notfall, denn der verletzte Schornsteinfeger hat wichtige Warnsignale seines Körpers schon seit Wochen ignoriert. Und: In der Pädiatrie stellt ein dünner Junge, der trotz Spezialnahrung nicht zunimmt, die Ärzte vor ein Rätsel. Die Untersuchungen liefern keine Erklärung für sein Untergewicht. Dann beginnt der Junge plötzlich zu schielen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
