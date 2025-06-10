Klinik am Südring
Folge 56: Ehe außer Kontrolle
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird desorientiert und mit einer Platzwunde am Kopf eingeliefert. Ihr Mann glaubt, dass sie nur simuliert. Aber die Ärzte sind anderer Meinung. - Eine junge Fahrradkurierin ist mit einer Fußgängerin kollidiert, die nicht auf ihr Klingeln reagiert hat. Jetzt befürchten die Ärzte, dass die junge Frau innere Verletzungen hat - ausgerechnet ein paar Tage vor ihrer Hochzeit! Und wo ist die ebenfalls verletzte Fußgängerin geblieben?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1