SAT.1Staffel 2Folge 57
Folge 57: Die Rock-Prinzessin

45 Min.Ab 12

Ein Mädchen hat auf dem Weg zu einem Konzert einen schweren Asthmaanfall und wird von Freunden in die Notaufnahme gebracht. Bald verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch: Herzrasen und ein starker Blutdruckabfall lassen die Ärzte ahnen, dass sie es nicht nur mit einem Asthmaanfall zu tun haben - Auf der internistischen Station behandelt das Team einen Mann mit dem Verdacht auf Herzinfarkt. Doch anstatt sich auf seine Genesung zu konzentrieren, will er sofort zurück zur Arbeit.

