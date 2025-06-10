Klinik am Südring
Folge 58: Beinharte Kerle
45 Min.Ab 12
Die Ärzte planen eine Routine-Operation bei einem Handballtrainer. Doch bei der Untersuchung erregt nicht der Patient selbst, sondern dessen Sohn die Aufmerksamkeit des Klinikpersonals, denn der Junge scheint keinerlei Schmerzempfinden zu haben. Handelt es sich bei dem Schüler um einen beinharten Kerl oder doch um einen Fall für die Klinik?
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1