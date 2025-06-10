Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Beinharte Kerle

SAT.1Staffel 2Folge 58
Beinharte Kerle

Klinik am Südring

Folge 58: Beinharte Kerle

45 Min.Ab 12

Die Ärzte planen eine Routine-Operation bei einem Handballtrainer. Doch bei der Untersuchung erregt nicht der Patient selbst, sondern dessen Sohn die Aufmerksamkeit des Klinikpersonals, denn der Junge scheint keinerlei Schmerzempfinden zu haben. Handelt es sich bei dem Schüler um einen beinharten Kerl oder doch um einen Fall für die Klinik?

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

