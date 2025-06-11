Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 85vom 11.06.2025
44 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12

Das Notaufnahme-Team behandelt eine ältere Dame, die sich nach einem Putzunfall eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Doch dann treten plötzlich weitere Beschwerden auf, die sich nicht mit dem Unfall erklären lassen. Anscheinend kennt aber ihr Enkel ihr Geheimnis. Und: Der Zustand einer Patientin verschlechtert sich dramatisch - und zwar kurz nach ihrer improvisierten Geburtstagsfeier in der Klinik. Alles deutet auf eine Vergiftung hin.

