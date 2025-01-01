Klinik am Südring
Folge 90: Opa fehlt der Druchblick
45 Min.Ab 12
Ein Junge wird nach einem Fahrradunfall von seinem Großvater in die Notaufnahme begleitet. Während die Symptome des Jungen auf eine Gehirnerschütterung hinweisen, ist das Verhalten des Großvaters und der angebliche Unfallhergang mehr als rätselhaft. - Eine frischgebackene Mutter muss wegen einer entzündeten Brust in die Klinik. Doch schnell rückt der chronisch übermüdete Vater mit seiner Schwermut in den Fokus der Ärzte.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1