Klinik am Südring
Folge 92: Verbotene Liebe
Folge vom 12.06.2025
Ein Autofahrer bringt ein junges Mädchen mit schwerer Kopfverletzung in die Notaufnahme. Angeblich ist das Mädchen vom Fahrrad gestürzt, doch die Verletzungen sprechen eine ganz andere Sprache. Und: Eine Patientin,die sich am Fuß verletzt hat, wird auf die Innere gebracht. Sie ist aber nicht ind er Lage, mit dem Klinikteam reden zu können. Hat sie etwas zu verschweigen?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
