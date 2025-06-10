Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 100
45 Min.Ab 12

Eine Schülerin wird mit Verdacht auf Bänderriss eingeliefert. Es zeigt sich, dass sie krank trainiert hat und der verantwortliche Referendar nicht besser dran ist. Und: Ein Mädchen wird in der Klinik behandelt, nachdem es bei einem Überfall auf den Kopf geschlagen wurde. Doch etwas stört die Ärzte. Außerdem: Ein Mann wird von seiner Freundin zum Check-Up geschleift, damit er fit für den neuen Job ist. Doch dann bricht die Frau selber zusammen.

