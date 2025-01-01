Klinik am Südring
Folge 13: Bei Oma piept's wohl
45 Min.Ab 12
Ein Schüler wird wegen lebensbedrohlichen Symptomen behandelt. Akribisch macht sich das Team der Klinik auf die Suche nach der richtigen Diagnose der rätselhaften Erkrankung. - Eine Schwangere wird mit heftigen Wehen von ihrem Mann ins Krankenhaus gebracht. Die werdende Mutter war aus Angst vor den Untersuchungen zuvor nicht ein einziges Mal beim Arzt. - Eine Frau verletzt sich beim Holzhacken am Fuß. Dahinter verbirgt sich eine dramatische Ursache
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1