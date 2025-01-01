Klinik am Südring
Folge 4: Arschbombe ins Nichts
44 Min.Ab 12
Ein alkoholabstinenter Lehrer springt nach einem Klassentreffen scheinbar betrunken in einen leeren Pool. Was haben seine ehemaligen Schüler damit zu tun? Und: Nach einer Risikoschwangerschaft stehen eine Frau mittleren Alters Komplikationen bei der Geburt bevor. Wird ihr die erwachsene Tochter trotz eines langjährigen Streits zur Seite stehen? Außerdem: Ein Schüler leidet seit einiger Zeit immer wieder unter Kopfschmerzen. Liegt das etwa an seiner Vorliebe fürs Lesen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
