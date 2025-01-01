Klinik am Südring
Folge 21: Alle lieben Zimtstern
45 Min.Ab 12
Eine benommene Frau wird in die Notaufnahme eingeliefert. Warum ist sie von ihrer Dachbodenleiter gestürzt, obwohl sie gar nicht hätte zu Hause sein dürfen? Und: Ein Lackierer mit Hämatomen und Frakturen spielt seine Beschwerden vor dem Arzt herunter. Er will so schnell wie möglich aus der Klinik. Wovor hat er solche Angst? Außerdem: Eine junge Frau wird von ihrem Ex-Freund zur Untersuchung in die Klinik begleitet. Ist etwa der Trennungsschmerz schuld an ihren Beschwerden?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
