Klinik am Südring

Die Apfelkönigin

SAT.1Staffel 3Folge 11
Die Apfelkönigin

Die ApfelköniginJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 11: Die Apfelkönigin

45 Min.Ab 12

Eine frisch gekürte Dorf-Schönheitskönigin ist wegen eines starken Schwindelanfalls bei ihrer Krönung gestürzt. Die Ursache für den Sturz ist gravierend und bringt nicht nur ihre Karriere in Gefahr. - Nach einem Verkehrsunfall weist ein junger Football-Spieler ein ungewohnt aggressives Verhalten auf. Steckt eine Kopfverletzung hinter seiner Wandlung? - Eine Rentnerin wird von ihrem Mann auf Station besucht. Doch dann fällt dem Arzt sein Humpeln auf.

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

