Folge 103: Eine herzliche Begegnung
44 Min.Ab 12
Eine Patientin mit Herzproblemen wird in der Klinik behandelt. Dann verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch. Angeblich hat sie einen Geist gesehen. - Eine Frau hat sich schwere Schnittverletzungen zugezogen. Plötzlich behauptet sie, ihr Kollege habe sie absichtlich in einen Glastisch gestoßen. - Eine junge Frau steht vor der Geburt ihres ersten Kindes und wird von ihrem Arbeitskollegen zum Kreißsaal gebracht. Aber wo bleibt der Vater des Kindes?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
