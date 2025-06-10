Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Felix kriegt den Hals nicht voll

SAT.1Staffel 3Folge 105
Felix kriegt den Hals nicht voll

Felix kriegt den Hals nicht vollJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 105: Felix kriegt den Hals nicht voll

44 Min.Ab 12

Ein Student kommt mit Magenschmerzen und Atemproblemen in die Klinik. Warum hat er bloß so viel gegessen? - Ein 45-jähriger Zimmermann landet mit einem überfahrenen Fuß in der Klinik und möchte dort partout nicht verraten, wer der Unfallfahrer ist. - Ein Rentner will mit Hilfe eines Freundes mit seiner verstorbenen Frau kommunizieren können. Was ist da dran und warum kollabiert der junge Bekannte ständig?

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

