Klinik am Südring
Folge 107: Auge um Auge
45 Min.Ab 12
Ein Großvater bringt seinen Enkel in die Klinik und vermutet, dass der Nachbarsjunge hinter seinen Verletzungen steckt! - Eine Frau glaubt trotz negativem Schwangerschaftstest fest, schwanger zu sein. Dann kommt es sogar zu einem Milcheinschuss. - Eine Sekretärin kommt wegen einer Muskelzerrung in die Klinik. Sie behauptet, diese käme vom Sport, doch woher stammt der Ölfleck auf ihrer Schulter?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1