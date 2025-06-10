Klinik am Südring
Folge 108: Trotzreaktion
45 Min.Ab 12
Ein kleiner Junge wird von seiner Babysitterin in die Notaufnahme gebracht, da es ihm nicht gut geht. Doch wieso freut er sich über den Ausflug in die Klinik? Dann: Die Operation eines Bauchwandbruchs bei einem Kioskbesitzer muss wegen Herzbeschwerden abgebrochen werden. Hat seine auffällige Bräune etwas damit zu tun? Außerdem: Ein Schreiner verletzt sich nachts an seinem Arbeitsplatz schwer. Die Ärzte rätseln, was der Mann so spät dort gemacht hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1