Klinik am Südring

Angesaugt

SAT.1Staffel 3Folge 18vom 07.11.2019
Folge 18: Angesaugt

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Eine Frau entdeckt Blut im Sperma ihres Mannes. War ihr Mann ihr untreu? Und: Beim Besuch einer Schülergruppe in der Klinik stellt sich heraus, dass eines der Kinder dringend operiert werden muss. Außerdem: Ein übler Streich führt einen Studenten in die Klinik. Kurz darauf schwebt der junge Mann in Lebensgefahr.

