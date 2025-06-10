Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 3Folge 110
Klinik am Südring

Folge 110: Irgendwo im Nirgendwo

45 Min.Ab 12

Ein kleiner Junge wird auf einer Landstraße im Nirgendwo angefahren, obwohl er in der Schule sein sollte. Was hatte er dort verloren? - Trotz medikamentöser Einstellung schnellt der Blutdruck eines Patienten immer wieder in gefährliche Höhen. Warum bekommen die Ärzte ihn nicht reguliert? - Nach einem Gabelstaplerunfall kommt der Fahrer mit einer Stange in der Schulter in die Klinik. Doch war es wirklich ein Unfall oder gar ein Anschlag?

SAT.1
