Das nicht perfekte HochzeitsgeschenkJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 112: Das nicht perfekte Hochzeitsgeschenk
45 Min.Ab 12
Ein älterer Herr wird von Rückenschmerzen geplagt. Was hat die Mutter seines zukünftigen Schwiegersohns damit zu tun? Dann: Ein Mädchen kommt mit Durchfall und Erbrechen in die Klinik. Die Ärzte finden heraus, dass sich hinter den Symptomen ein Familienkonflikt verbirgt. Außerdem: Die Schlüsselbein-Op einer Frau muss wegen unerwarteter Herzprobleme abgesagt werden. Ihr Mann vermutet die Ursache in einer nicht auskurierten Grippe. Aber die Wahrheit liegt woanders.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1