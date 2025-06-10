Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Baby gehört zu mir!

SAT.1Staffel 3Folge 116
45 Min.Ab 12

Eine Frau erfährt nach einem Unfall beim Rock 'n' Roll-Tanzen, dass ihr Freund ihr eine chronische Krankheit verschwiegen hat. Doch er verbirgt noch mehr. Dann: Eine ältere Dame wird nach einem Sturz in die Klinik gebracht. Doch sie weist kaum Verletzungen auf. Was steckt dann hinter ihren Symptomen? Außerdem: Eine junge Frau hat sich beim Hanteltraining verletzt, doch der Unfall gerät bald in den Hintergrund, denn ein pikantes Geheimnis kommt zum Vorschein.

SAT.1
