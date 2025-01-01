Klinik am Südring
Folge 117: Der müde Bruch
45 Min.Ab 12
Die Ärzte diagnostizieren bei einem Teenager ein gebrochenes Fußgelenk, obwohl die junge Frau keinen Unfall hatte. Aber warum ist ihr Knochen dann gebrochen? Außerdem: Ein Science-Fiction-Fan stürzt während eines Kinobesuchs die Saaltreppe hinunter. Doch offenbar war nicht die Dunkelheit die Ursache. Außerdem: Eine Patientin leidet nach ihrem Urlaub an Herzrhythmusstörungen. Hat etwas auf der Reise ihr Herz aus dem Takt gebracht?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
