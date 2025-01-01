Klinik am Südring
Folge 122: Versuch macht nicht klug
45 Min.Ab 12
Ein Mann will sich nach einem Autounfall nur unwillig untersuchen lassen. Warum versuchen er und sein Kumpel, den Crash herunterzuspielen? Dann: Ein kleines Mädchen hat sich angeblich beim Rumtoben mit seiner Schwester das Wadenbein angebrochen. Doch die Unfall-Beschreibung passt nicht zu den Verletzungen. Außerdem: Eine Frau erwartet ihr erstes Kind. Aber körperliche Probleme und ihre Gereiztheit machen die Zeit bis zur Geburt für ihren Mann äußerst schwierig.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1