Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Kaffeefa(h)rt

SAT.1Staffel 3Folge 123vom 27.01.2021
Kaffeefa(h)rt

Kaffeefa(h)rtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 123: Kaffeefa(h)rt

45 Min.Folge vom 27.01.2021Ab 12

Eine Frau stürzt bei einem Date und ihr neuer Bekannter steht in Verdacht, ihr K.o.-Tropfen untergejubelt zu haben. Außerdem werden die Symptome immer krasser. Dann: Ein kleiner Junge wird mit hohem Fieber und Übelkeit in die Klinik gebracht. Beim Besuch von Therapie-Hund Flocke bekommt er eine Panikattacke. Wo liegt bloß der Zusammenhang? Außerdem: Ein junger Mann tischt den Ärzten und seiner Frau ein wirres Lügenkonstrukt bezüglich seiner Verletzung auf. Was soll das?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen