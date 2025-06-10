Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Organ-isiertes Verbrechen

SAT.1Staffel 3Folge 131
Organ-isiertes Verbrechen

Organ-isiertes VerbrechenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 131: Organ-isiertes Verbrechen

44 Min.Ab 12

Den Spezialisten und allen Mitarbeitern der Klinik am Südring wird fast Übermenschliches abverlangt: Ein Organtransporter ist auf dem Weg, ein Patient wartet auf die lebensrettende Spenderleber. Doch ein ungeplanter Zwischenstopp auf einem Rastplatz mündet in eine Katastrophe: Der Transporter wird samt Organ gestohlen! Das Zeitfenster für die Transplantation ist begrenzt. Ein hochdramatischer Wettlauf gegen die Zeit für Familie, Ärzte und die Polizei!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen