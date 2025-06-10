Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 137
Folge 137: Bomb Voyage

46 Min. Ab 12

Die Spezialisten und die Kollegen der Klinik am Südring müssen Hand in Hand arbeiten, als es auf einer Rasenfläche zu mehreren Explosionen kommt. Die Retter können die Opfer zunächst nicht erreichen, weil der Boden vermint scheint. Gleichzeitig taucht in der Klinik ein Mädchen mit Wunden auf. Als sich bei der Jugendlichen ein Sprengstoff findet, muss die Klinik evakuiert werden! Kann Bernd Marnau seiner lebensgefährlich verletzten Patientin helfen, bevor der Sprengsatz hochgeht?

