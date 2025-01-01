Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Der U-Bahn Schubser

SAT.1Staffel 3Folge 138
Der U-Bahn Schubser

Klinik am Südring

Folge 138: Der U-Bahn Schubser

44 Min.Ab 12

Ein Schreiner wurde von einem Unbekannten eine U-Bahn-Treppe heruntergeschubst. Schon bald gibt es einige Ungereimtheiten. Weiß er etwa, wer ihn geschubst hat? Und: Zwei junge Schwestern bauen auf dem Weg zu einem Festival einen Autounfall. Doch es ranken sich noch mehr Geheimnisse um das Event. Außerdem: Ein übergewichtiger Elektriker möchte für seine neue Bekanntschaft abnehmen und treibt deswegen Sport. Doch warum leiden seine Nieren darunter?

SAT.1
