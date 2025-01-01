Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

In Vino Veritas

SAT.1Staffel 3Folge 140
In Vino Veritas

In Vino VeritasJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 140: In Vino Veritas

45 Min.Ab 12

Ein Bräutigam leidet am Hochzeitstag unter Übelkeit und Bauchkrämpfen. Schafft er es noch zum Standesamt? Und warum steht am Ende seine Beziehung auf der Kippe? Und: Ein Mädchen kommt nach einem Sturz mit seinem Ziehvater in die Klinik. Das Fieber passt nicht zum Unfall ... Außerdem: Nach einer Magenspiegelung scheint die einzige Sorge einer Boutique-Besitzerin ihr Geschäft zu sein - bis sich medizinisch plötzlich alles ändert.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen