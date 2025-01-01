Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 3Folge 141
Folge 141: Einfach zum Kotzen

44 Min.Ab 12

Eine Frau ist beim Brunch mit ihrer Schwester zusammengebrochen. Warum bekommt sie eine Panikattacke? Und was hat ihre schwangere Schwester damit zu tun? - Die Mutter einer Patientin stellt alle vor ein Rätsel: Warum verweigert sie eine Untersuchung und was ist so wichtig, dass sie unbedingt weg muss? - Ein 14-jähriges Mädchen wird verletzt eingeliefert. Ihre Mama ist in Sorge, denn die Jugendliche war tagelang abgetaucht. Was ist mit ihr passiert?

SAT.1
