Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Das hässliche Entlein

SAT.1Staffel 3Folge 146
Das hässliche Entlein

Das hässliche EntleinJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 146: Das hässliche Entlein

65 Min.Ab 12

Ein stark übergewichtiger Teenager wird nach einem Sportunfall in die Klinik gebracht. Nicht nur das Verhalten des Mädchens gibt den Medizinern und ihrer Familie Rätsel auf, auch die Symptome der Schülerin passen nicht zum anfänglichen Diagnoseverdacht der Ärzte. - Eine Hebamme wird zu einem Baby gerufen, das im Alter von fünf Monaten plötzlich Koliken zu haben scheint. Die junge Mutter stillt noch, geht jeden Tag mit dem Kind Laufen und isst selbst wenig ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen