Klinik am Südring
Folge 146: Das hässliche Entlein
65 Min.Ab 12
Ein stark übergewichtiger Teenager wird nach einem Sportunfall in die Klinik gebracht. Nicht nur das Verhalten des Mädchens gibt den Medizinern und ihrer Familie Rätsel auf, auch die Symptome der Schülerin passen nicht zum anfänglichen Diagnoseverdacht der Ärzte. - Eine Hebamme wird zu einem Baby gerufen, das im Alter von fünf Monaten plötzlich Koliken zu haben scheint. Die junge Mutter stillt noch, geht jeden Tag mit dem Kind Laufen und isst selbst wenig ...
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1