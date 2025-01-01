Klinik am Südring
Folge 147: Kampf gegen die Bakterien
45 Min.Ab 12
Eine Frau leidet seit Wochen unter Übelkeit. Außerdem hat sie einen enormen Sauberkeitsfimmel entwickelt. - Die kleine Paula wird nachts auf einer Landstraße angefahren. Sie war von zu Hause abgehauen. Aber warum? - Eine Schülerin wird nach einem Unfall im Schwimmbad in die Klinik gebracht. Da sie kaum ansprechbar ist, bleibt zunächst unklar, warum ihre Beine zusammengebunden waren ...
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© SAT.1