Klinik am Südring
Folge 151: The Roast of Jens
44 Min.Ab 12
Bei Wartungsarbeiten in der Klinik kommt es zu einem schweren Unfall: Ein Elektriker stürzt von einer Leiter. Was verbirgt sich hinter dem Unglück und warum spürt der Patient seine Hand nicht mehr? - Eine Frau wird mit Nackenschmerzen in die Klinik gebracht. Doch dann schwebt sie in Lebensgefahr! - Eine Frau hofft schwanger zu sein, aber die Ärzte haben schlechte Nachrichten für sie. Woher kommt überhaupt so unvermittelt ihr starker Kinderwunsch?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1