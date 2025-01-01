Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Lamonte

SAT.1Staffel 3Folge 152
Lamonte

LamonteJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 152: Lamonte

44 Min.Ab 12

Ein Elektriker wird von seinem Lebensgefährten mit Magenproblemen in die Klinik gebracht. Kommen die Beschwerden wirklich vom Stress im Job? Und: Als eine Apothekerin mit einer Scherbe in der Hand vorstellig wird, stellt sich schnell heraus, dass sie etwas verheimlicht. Warum spielt sie allen etwas vor? Außerdem: Seit kurzem leidet ein Teenager an Schweißausbrüchen, Übelkeit und Zittern. Hat ihre neue Vorliebe für Horror-Romane damit zu tun - oder gibt es noch mehr?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen