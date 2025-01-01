Klinik am Südring
Folge 152: Lamonte
44 Min.Ab 12
Ein Elektriker wird von seinem Lebensgefährten mit Magenproblemen in die Klinik gebracht. Kommen die Beschwerden wirklich vom Stress im Job? Und: Als eine Apothekerin mit einer Scherbe in der Hand vorstellig wird, stellt sich schnell heraus, dass sie etwas verheimlicht. Warum spielt sie allen etwas vor? Außerdem: Seit kurzem leidet ein Teenager an Schweißausbrüchen, Übelkeit und Zittern. Hat ihre neue Vorliebe für Horror-Romane damit zu tun - oder gibt es noch mehr?
Klinik am Südring
