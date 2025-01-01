Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Achtung, Baby!

SAT.1Staffel 3Folge 155
Achtung, Baby!

Achtung, Baby!Jetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 155: Achtung, Baby!

45 Min.Ab 12

Ein Au-Pair bricht sich bei einer plötzlichen Ohnmacht das Schlüsselbein. Es zeigt sich, dass die Ohnmacht keine natürliche Ursache hatte. Und: In der Klinik steht eine Geburt an - eigentlich ein freudiges Ereignis. Doch die werdende Mutter will nicht glücklich sein und das besorgt bald auch die Ärzte. Außerdem: Die Mittelohrentzündung eines jungen Patienten wird immer schlimmer. Die Ärzte merken bald, dass sie es mit keinem gewöhnlichen Erreger zu tun haben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen