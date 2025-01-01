Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Schwach aber stark

SAT.1Staffel 3Folge 158
Schwach aber stark

Schwach aber starkJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 158: Schwach aber stark

45 Min.Ab 12

Einer Frau geht es auf einer Party plötzlich schlecht. Haben ihr Ex-Freund und seine Neue etwas damit zu tun? Und warum taucht der plötzlich bei ihr in der Klinik auf? Und: Ein Mann kommt mit Schmerzen in die Klinik. Als der Arzt eine OP-Narbe am Bein entdeckt, macht der Patient dicht, obwohl er sich damit in Gefahr bringt. Außerdem: Ein junges Mädchen kommt für ein fliegerärztliches Tauglichkeitszeugnis in die Klinik und muss feststellen, dass seine Eltern es belogen haben.

