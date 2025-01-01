Klinik am Südring
Folge 163: Ey Mann, wo ist meine Hose?
45 Min.Ab 12
Eine Frau gibt sich als die Freundin eines Notaufnahme-Patienten aus, um ihn auf skurrile Weise zu beklauen. Was verbirgt sich hinter ihrer seltsamen Aktion? Und: Eine Fehde unter Schrebergartenfeinden sorgt für Verletzungen. Die Ärzte decken ein pikantes Geheimnis auf. Außerdem: Zum zweiten Mal scheint eine OP bei einer naschsüchtigen Schülerin zu scheitern, denn die zeigt bedenkliche Symptome.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
