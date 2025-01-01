Klinik am Südring
Folge 166: Der falsche Treppensturz
44 Min.Ab 12
Eine Studentin kommt nach einem angeblichen Treppensturz in die Klinik. Dann kriegt sie plötzlich Atemnot. Was verheimlicht die junge Frau dem Arzt und ihren Eltern? Und: Eine Patientin sorgt sich um ihre Gesundheit, weil Flüssigkeit aus ihren Brüsten austritt. Was ist die Ursache? Und warum ist sie obendrein so gereizt? Außerdem: Eine Frau bricht mit Bauchschmerzen zusammen, als sie ihren Freund in der Klinik besucht. Warum will sie aus der Klinik fliehen?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
