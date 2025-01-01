Lügen, dass sich die Beine biegenJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 167: Lügen, dass sich die Beine biegen
44 Min.Ab 12
Eine Sozialarbeiterin wird mit verletztem Bein in die Klinik eingeliefert. Hat ihr extremes Bedürfnis, anderen zu helfen, zu der Verletzung geführt? Und: Obwohl sich ein Mädchen beim Sport stark verletzt hat, versucht sie nach außen hin, cool zu bleiben. Doch innerlich quält sie ein ganz besonderes Problem. Außerdem: Ein Mädchen hat sich verletzt, als sie bei ihrem Bruder übernachtet hat. Wo war ihr Bruder zu dem Zeitpunkt und warum hört ihre Wunde nicht auf, zu bluten?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1