Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Lügen, dass sich die Beine biegen

SAT.1Staffel 3Folge 167
Lügen, dass sich die Beine biegen

Lügen, dass sich die Beine biegenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 167: Lügen, dass sich die Beine biegen

44 Min.Ab 12

Eine Sozialarbeiterin wird mit verletztem Bein in die Klinik eingeliefert. Hat ihr extremes Bedürfnis, anderen zu helfen, zu der Verletzung geführt? Und: Obwohl sich ein Mädchen beim Sport stark verletzt hat, versucht sie nach außen hin, cool zu bleiben. Doch innerlich quält sie ein ganz besonderes Problem. Außerdem: Ein Mädchen hat sich verletzt, als sie bei ihrem Bruder übernachtet hat. Wo war ihr Bruder zu dem Zeitpunkt und warum hört ihre Wunde nicht auf, zu bluten?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen